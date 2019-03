Decenas de vecinos de Valga y autoridades políticas se han concentrado este mediodía, ante el Concello y en el instituto local, como rechazo al asesinato machista de María José Aboy Guimarey.

Previamente, la corporación municipal, formada por PP y PSOE, ha refrendado un manifiesto conjunto contra la violencia de género y ha decretado tres días de luto oficial, por lo que se suspende el pleno extraordinario previsto para esta tarde y cualquier acto institucional.

Autoridades frente al ayuntamiento de Valga. Foto: Concello.

ASESINATO Y SUICIDIO TRAS EL CRIMEN

Un hombre de 46 años fue quien asesinó con una escopeta a su mujer, de 43, en su vivienda del ayuntamiento de Valga, en la provincia de Pontevedra, y después se ha suicidado de un disparo, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

A primera hora de la tarde de este domingo, un hijo de la pareja que había quedado con ellos para comer se acercó a la vivienda, situada en la parroquia de Setecoros, al ver que no acudían a la cita.

Al llegar a la casa, entró en la vivienda y se encontró con los cuerpos sin vida de sus padres con disparos de escopeta.

Desde la Xunta de Galicia, se envió a Valga a varios profesionales para prestar atención psicológica a la familia de la asesinada.

Según la Guardia Civil y la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta, no hay antecedentes de denuncias por violencia de género en este matrimonio, igualmente, las primeras hipótesis apuntan a un caso de violencia de género. “Nin no departamento municipal de Servizos Sociais nin no Centro de Información á Muller constaba ningunha denuncia previa nin antecedente por malos tratos”, explica el alcalde, José María Bello Maneiro, que añade que “estamos a disposición da familia para axudalos en todo o que estea nas nosas mans”.

A las 20.00 horas de este lunes el colectivo feminista local 'O refaixo de Carolina' ha convocado una nueva concentración en repulsa por este asesinato en la plazuela de Valga.

Con el ánimo de evitar más situaciones de maltrato, el ayuntamiento recuerda que cuenta con un Centro de Información á Muller que ofrece asesoramiento psicológico y jurídico gratuito a las víctimas de violencia machista.