Una veintena de puestos, pulpería incluida, reactivan la feria de Carballedo tras tres meses suspendida

El Concello de Cerdedo-Cotobade celebrará este viernes 12 de junio la feria mensual de Carballedo, el único mercadillo que se celebra en el municipio fusionado. Tras tres meses de suspensión por la crisis sanitaria del coronavirus, la feria recuperará su sitiolos segundos viernes de cada mes, cumpliendo con las distancias de seguridad e higiene.

Aprovechando las recientes obras de humanización en el centro de A Chan, desde primera hora se acogerán una veintena de puestos de ropa, calzado, alimentación (pulpería de O Carballiño), artesanía, productos y piezas de horas o plantas, entre otros. El alcalde Jorge Culbela apela "á responsabilidade de veciños e clientes para comezar de xeito prudente coa recuperación económica".

Para asistir a la 57º edición de la feria de Carballedo este viernes, el Ayuntamiento insiste en la necesidad de utilizar mascarillas, mantener las distancias de seguridad y realizar una constante limpieza de manos. La media de clientes de la feria oscila entre 300 y 400 cada día que se celebra.

Ecce Homo

El gobierno local respalda la decisión de la comisión de fiestas de Cerdedo de suspender el Ecce Homo, fiesta fijada para finales del mes de julio. Sus organizadores consideran que es complicado que se cumplan las distancias de seguridad en las verbenas y en el resto de actividades, por ello han emplazado a los vecinos a la edición de 2021, así como el sorteo de 1.000 euros. "É unha mágoa porque é das festas máis importantes do municipio, pero creo que a comisión actuou cunha responsabilidade que é de agradecer. Quero transmitirlle o noso ánimo e apoio e, dado que son un equipazo, agardamos que organicen as do ano que vén”, ha sentenciado el alcalde Cubela.