Una pontevedresa lleva al Valedor do Pobo los problemas de los mutualistas en la atención en pandemia

Lo han denunciado agentes de la Policía Nacional y es algo que le ocurre a todos los funcionarios sin Seguridad Social y que tienen su seguro a través de su mutua correspondiente (Muface, Mugeju, Isfas, etc) los cribados de coronavirus son solo para pacientes Sergas y el calendario de vacunación se organiza con sus datos propios, teniendo que solicitar al Ministerio correspondiente la información de cada paciente para poder incluirlos en el plan. A María del Pilar García le toca por todos lados y por eso ha llegado a pedir ayuda al Valedor do Pobo.

Ni ella, profesora, ni su hija, aseguradas en Muface, han podido participar en ningún cribado poblacional realizado en un ayuntamiento o a través de las farmacias porque uno de los requisitos es tener tarjeta Sergas. Por lo tanto, en caso de haber estado contagiadas y no presentar síntomas, el sistema sanitario no ha podido detectarlas para evitar la propagación de la covid-19.

Además, María del Pilar ha tenido que estar pendiente de que el Sergas tuviese los datos de sus suegros y su padre para que no se olvidasen de vacunarlos o que se les pasase el plazo recomendado para recibir la segunda dosis. Como relata que le ocurría a su padre: “Él y su mujer se vacunaron los dos el mismo día. Para la segunda dosis no lo avisaron. Incluso el mismo día acudió al recinto ferial de Pontevedra y le dijeron que allí no tenían sus datos y que no lo podían vacunar. A su mujer sí, porque la habían llamado dos días antes pero a él, no”.

Es mutualista, ¿hay algún problema?"

Ante ese problema, María del Pilar, más desenvuelta que una persona mayor, intentó solucionarlo: “He llamado a varios teléfonos, me dijeron que no lo tenían, le dije el DNI y le dije: “mira, es mutualista de Isfas”, “¡Ah, es mutualista!” ,“Sí, ¿hay algún problema?”. Al parecer sigue habiendo problemas hasta con las segundas dosis”, se ha quejado en entrevista en COPE + Pontevedra.

LOS PESCADORES, PENDIENTES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

La Xunta está manteniendo contactos con el Instituto Social de la Marina (ISM) con el objetivo de intercambiar datos y organizar la logística necesaria para iniciar lo antes posible la vacunación contra la covid-19 de las tripulaciones de la flota gallega.

Las conversaciones entre la Consellería de Sanidade y el ente dependiente del Ministerio de Seguridad Social se producen después de que el Ministerio de Sanidad autorizase el inicio del protocolo necesario para inmunizar a los profesionales del mar.

Galicia confía en que en los próximos días se pueda diseñar el procedimiento a seguir y que "comience lo antes posible" la administración de las dosis.

La Xunta ha recordado que este es un asunto en el que el Ejecutivo gallego llevaba solicitando desde febrero "que se actuara con celeridad", respetando siempre los protocolos dictados por los consejos interterritoriales.

La autorización del Ministerio de Sanidad supone el inicio del protocolo para optimizar la vacunación de los marineros de la flota gallega, en el que la Xunta necesita acceder a los datos de los que dispone el ISM, como el censo de todos los profesionales del mar, para que el proceso se realice de la manera más ágil y eficiente posible.

PRIMERO, FLOTA DE ALTURA Y GRAN ALTURA

El Ejecutivo gallego entiende que el proceso de vacunación de los marineros debe comenzar por las flotas de altura y gran altura y continuar por la bajura, teniendo en cuenta las especiales características del sector.

Así, ha recordado que en muchos casos son barcos que realizan mareas de más de 10 días y no cuentan con la posibilidad de atención sanitaria inmediata, al tiempo que se enfrentan a dificultades para mantener las distancias de seguridad. Además, algunas de sus campañas son estacionales, por lo que el posible confinamiento de las tripulaciones pone en riesgo a rentabilidad de las embarcaciones.

Las estancias largas en alta mar limitan también la disponibilidad de los marineros para acudir al suministro de la vacuna, por lo que Galicia defendió desde el primer momento la posibilidad de destinar el suero de una única dosis a este colectivo, una cuestión que se concretará finalmente durante el diseño de la estrategia de vacunación del sector.