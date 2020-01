Una asociación de A Estrada se suma a Vilagarcía usando la marca Mar de Compostela

No solo Vilagarcía de Arousa utiliza el nombre Mar de Compostela para su promoción turística, sino que también lo hace una asociación empresarial de casas rurales con sede en A Estrada.

Ana Villamayor, presidenta de la Asociación de Turismo Rural Mar de Compostela, se ha enterado por COPE Pontevedra de que comparten nombre con una marca promocional del Concello de Vilagarcía de Arousa. Al igual que el concejal de Turismo arousano, Álvaro Carou, que ha reconocido no tener conocimiento del uso de la marca aunque, al mismo tiempo, "alegrámonos e vese o importante da marca que mesmo unha asociación do interior, sen vínculo co mar, use a marca. O que fala da importancia que ten o Mar de Compostela e Vilagarcía".

Por un lado, Vilagarcía ha registrado en 2002 el nombre Mar de Compostela y un logotipo para su promoción turística y, por otro, la entidad del interior de la provincia de Pontevedra cuenta con el dominio de la página web mardecompostela.com.

Mientras, el Concello de Vilanova de Arousa se ha hecho con los derechos del sello Mar de Santiago, que compartirá con otros ayuntamientos bañados por el río Umia.

SANTIAGO VERSUS COMPOSTELA

En su entrevista en COPE Pontevedra, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, aclaró: "también pensamos en Mar de Compostela pero no es lo mismo. La idea surge de una experiencia que tuvimos en la Mancomunidad, cuando fuimos a presentar en Europa la Variante Espiritual y el Camino a Santiago por nuestra comarca. Vimos que de Galicia, nada; Arousa-Salnés, nada; Pontevedra os tengo que decir que tampoco suena para nada, con todo mi respeto. Lo que conocían era Santiago, con connotaciones históricas desde los vikingos, con Jacobsland. Era Santiago, no Compostela. Ponemos Mar de Compostela y no entienden fuera de aquí".

Paralelamente, el concejal vilagarciano de Turismo ha adelantado a COPE que próximamente renovarán relaciones con el Concello de Santiago, ya que en 2021 se cumplen 90 años del primer viaje de una corporación compostelana a Vilagarcía utilizando el tren para llegar a Carril.