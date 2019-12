Tras el intento de asesinato de Pontevedra, desde el CIM insisten: un maltratador no es un buen padre

El Centro de Información a la Mujer -CIM- de Pontevedra llevó a cabo una campaña de concienciación bajo el lema 'Se é un maltratador, non pode ser bo pai' después de ver que la relación entre la víctima de violencia de género y su agresor, cuando tienen hijos en común, debía mantenerse debido a que un maltratador únicamente pierde la patria potestad en caso de asesinato y en algunos intentos, no en todos. "A día de hoxe hai intentos de homicidio onde os menores van visitar a seu pai ao cárcere", alerta Mercedes Renda, agente de igualdad en el CIM de Pontevedra.

En el caso del intento de asesinato de Monte Porreiro del pasado lunes de madrugada, un hombre, que había cumplido una orden de alejamiento decretada para proteger a su exmujer hasta 2012, acudió a la casa de la madre de sus hijos con la excusa de verlos y allí, en presencia de los niños, la acuchilló y huyó del lugar. Afortunadamente, ella pudo bajar al portal para pedir ayuda a los vecinos y, aunque ha tenido que ser ingresada en el Hospital de Montecelo, su estado no reviste gravedad, ya que no ha sufrido heridas en órganos vitales, pero sí múltiples cortes, la mayoría de carácter defensivo.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY

De esta forma, se pone en cuestión el criterio de los jueces que, aunque la legislación permite la retirada de la patria potestad en los casos en los que un progenitor no cumple con sus obligaciones o maltrata a sus hijos, no consideran malos tratos a los menores que convivan con agresiones de violencia de género contra su madre. "Algunha xente cuestiónanos desta campaña que se pode maltratar a nai e non pegarlle os fillos pero, claro, é que ser un bo pai vai moito máis alá de non maltratar fisicamente ou non insultar os fillos. Como se pode entender que es un bo pai cando tratas mal a nai dos teus fillos? Que exemplo estás dando? Con non pegarlle os fillos xa se é unha boa nai? Ese é o requisito? Non, verdade? ", reflexiona la especialista en igualdad.

Sobre la interpretación de la ley, Mercedes Renda explica: "Se se aplica o convenio de Istambul (que debería ser de obrigado cumprimento porque é un convenio da Unión Europea que está ratificado por España e que hai que actualizar as leis estatais para adaptalas a este convenio), se recolle que unha persoa condenada por violencia de xénero non ten -derecho a- visitas cos menores. É certo que si hai xuíces que si o aplican pero non é a maioría".