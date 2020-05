Tino Fernández considera "incoherente" que los deportistas no puedan salir de la ciudad para entrenar

El teniente de alcalde y concejal de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández, considera "incoherente" que los deportistas no puedan salir de su propio municipio para hacer ejercicio físico, mientras que sí lo puedan hacer el resto de ciudadanos para ir a la vivienda de segunda residencia, para ir a tomar algo a una terraza o para visitar a familiares y amigos en grupos de un máximo de diez personas. Siempre sin salir de la provincia.

El portavoz socialista ha afirmado en su entrevista en Cope Pontevedra que "el ámbito del deporte no ha sido tratado con todo el rigor que se merecía. Hay ciertas incoherencias y hay que reconocerlo así. No veo lógico que podamos ir a una segunda residencia dentro de la provincia pero no podamos desplazarnos fuera del municipio para hacer deporte. La práctica deportiva conlleva un riesgo asociado pero espero que se pueda corregir de cara a las próximas semanas".

Subvenciones deportivas

La Xunta de Goberno Local ha aprobado las ayudas para las Escuelas Deportivas Municipales de la temporada 2019-2020, que termina oficialmente el 30 de mayo. El área municipal ha solucionado un problema enquistado en la etapa del anterior gobierno municipal. La concejalía de Deportes ha liberado 250.000 euros de esta última convocatoria, lo que suma un total de 653.344 euros de subvención para los clubes deportivos de la ciudad durante la crisis sanitaria.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para los clubes deportivos de la ciudad, nosotros todavía tenemos una anualidad pendiente de pagarles antes de que termine el año para entrar en 2021 con las cuentas al día", ha precisado Tino Fernández.