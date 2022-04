No se lo pensó dos veces Miguel cuando vio que un encapuchado se acercaba a él con una pistola y un cuchillo en las manos. Salió a su encuentro antes de que entrase en la oficina de la gasolinera, levantó los brazos, hizo recular al atracador pese a que amagó con "rajarme" en un par de ocasiones y empezó a gritar hasta que fue auxiliado por los vecinos de las casas próximas a la estación de servicio de Cerponzóns (Pontevedra).

"Lo paré justo en la puerta y empecé a chillar fuerte para detenerlo, mientras él me decía que me metiese dentro o me pegaba un tiro", ha descrito con claridad en Mediodía Cope. Miguel no solo se mantuvo firme, sino que fue hacia él "hasta que empezó a recular".

El mal trago vivido este lunes de Semana Santa será recordado para siempre por el trabajador. Estos días le ha costado conciliar el sueño porque se ha dañado las cuerdas vocales de tanto chillar, ha llegado a sangrar por la boca. Una reacción que sorprendió al ladrón y que puso en alerta a todo el vecindario. Varias personas acudieron a la llamada de socorro hasta que el asaltante desistió en sus intenciones y huyó en un vehículo estacionado al otro lado de la carretera después de amenazar de muerte a un vecino que lo siguió hasta el coche.

El acto heroico de Miguel y el apoyo inmediato de los vecinos ha unido más a esta parroquia pontevedresa que espera avances en la investigación para dar con el individuo responsable. La Policía Nacional busca a un hombre joven, de entre 30 y 40 años, que fue captado por las cámaras de seguridad de la gasolinera.