Telmo Martín: "la soberbia y prepotencia de algunos está llevando a Pontevedra para atrás"

El alcalde de Sanxenxo en funciones, el popular Telmo Martín, ha estado en COPE Pontevedra tras haber obtenido este domingo una mayoría absoluta que le permitirá seguir gobernando el municipio turístico.

El regidor ha asegurado que las obras de la calle Progreso avanzan según lo previsto y a finales de junio debarán estar encarriladas para poder abrir al tráfico de vehículos y peatones en temporada alta.

VALORACIÓN ELECTORAL

Por otro lado, en referencia a los resultados electorales en otros concellos de las Rías Baixas, Telmo Martín no ha dudado del merecimiento de las mayorías absolutas que han logrado los socialistas José Cacabelos, en O Grove, Alberto Varela, en Vilagarcía, el independiente David Castro, en Ribadumia, o la popular María Ramallo, en Marín.

Sobre Pontevedra, concello por el que se presentó como candidato a la alcaldía en 2007 y 2011 logrando ser la fuerza más votada en las dos ocasiones, Telmo Martín celebró el resultado de su compañero de partido, Rafa Domínguez, -que ha pasado de 7 a 9 concejales- y no se ha mordido la lengua al valorar la pérdida de votos de quien fue su rival político, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores. "La soberbia y la prepotencia de algunos que llevan mucho tiempo en el cargo está llevando a Pontevedra para atrás, con todos mis respetos. Porque es muy bonito venir a pasear a Pontevedra, está todo muy bien y no voy a decir nada, pero no hay actividad económica, cada vez veo más locales cerrados", aseveró el popular.

Así de contundente se mostró Telmo Martín en referencia al alcalde de Pontevedra, ahora en funciones, que ha perdido un concejal en las elecciones del 26 de mayo. De esta forma, el BNG se ha alejado de conseguir por primera vez una mayoría absoluta y dependerá del apoyo del PSOE para seguir gobernando Pontevedra.