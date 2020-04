Telmo Martín: "Creo que ahora mismo es más responsable la gente que quien nos gobierna a nivel nacional"

Después de que la ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz, haya adelantado la posibilidad de que los sectores del turismo, la cultura y el ocio no se retomen hasta final de año cuando el Ministerio de Sanidad no ha concretado fechas sobre cuándo y cómo volver a abrir negocios cerrados por el estado de alarma, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ha pedido la dimisión de la ministra.

En declaraciones a COPE Pontevedra, el regidor popular se ha referido a las posibilidades de controlar el aforo en las playas o a la responsabilidad de hosteleros locales a la hora de llevar a cabo las medidas de seguridad oportunas para prevenir contagios.

Previamente, ha publicado esta reflexión sobre la gestión del gobierno de coalición de Moncloa:

“La Ministra de Trabajo contempla que el gobierno no autorice la apertura de establecimientos relacionados con el turismo, hoteles, restaurantes, bares hasta final de año. ¿Ha perdido el sentido común el Gobierno de España o se trata de unas declaraciones de una ministra de Podemos que no cuentan con el beneplácito del presidente del Gobierno? Si ese es el planteamiento de la ministra lo mejor que puede hacer es presentar su dimisión y dejar que otra persona con más capacidad encuentre soluciones que no impliquen la destrucción de la principal industria de este país y de Sanxenxo”.

“Por supuesto, el sector es consciente de las medidas que hay que tomar para garantizar la seguridad de sus clientes, como la reducción de aforos y otras que tendrán gran repercusión en la rentabilidad, pero una cosa es eso y otra que se decida por decreto el final de millones de pequeños negocios de hostelería”.

“El turismo supone el 80% de la actividad económica del ayuntamiento que presido y de él dependen miles de pequeños negocios familiares y, por tanto, me veo en la obligación de defender el futuro de todas esas familias. El sector turístico, como otras actividades económicas, está haciendo un gran sacrificio para contribuir a superar la crisis sanitaria. Sin embargo, de las declaraciones de la ministra se deduce que no debe ser consciente de ello, de lo contrario, no se explica que haga un planteamiento tan descabellado. Señora ministra, usted tiene la obligación de aportar soluciones y si no se ve con capacidad de hacerlo, váyase a su casa, pero no juegue con el futuro de la principal industria de España”.