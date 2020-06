La Tarjeta Xente Nova extenderá su uso a O Grove después del verano

Desde este lunes está en funcionamiento la tarjeta de transporte metropolitano en el área de Pontevedra (Moraña, Campo Lameiro, Barro, Cerdedo-Cotobade, A Lama, Poio, Sanxenxo, Marín, Bueu, Ponte Caldelas, Soutomaior, Vilaboa y la propia capital de la provincia). Ante su promoción en Sanxenxo con la visita de la conselleira de Mobilidade, Ethel Vázquez, el Concello de O Grove ha emitido un comunicado quejándose de que su municipio no está incluido, a pesar de que su alcalde José Cacabelos nunca lo solicitó a la Xunta, como sí hicieron los regidores de municipios que inicialmente desde Santiago no se habían tenido en cuenta.

Ante esa protesta, esta emisora se ha puesto en contacto con la conselleira para consultar si O Grove está a tiempo de ser incluido en esta área para que sus vecinos se beneficien de descuentos e, incluso, los menores de 21 años viajen gratis en el autobús interurbano. "A nosa previsión, como xa tiñamos ata o de agora, é que o Concello do Grove teña a Tarxeta Xente Nova tras o verán. Por fomentar o transporte público e pola axuda económica que supón para as familias", ha aclarado la conselleira insistiendo en centrarse en los vecinos y no en la confrontación política.

DESCUENTOS PARA TODOS

Ya que las tarjetas de Transporte Metropolitano de Galicia las puede usar y comprar cualquiera, independientemente de dónde viva, en COPE le hemos planteado a la responsable de Mobilidade en la Xunta el siguiente ejemplo: a día de hoy, si un joven de O Grove quiere ir a Pontevedra en autobús, ¿tiene que pagar el billete completo o puede ir hasta Sanxenxo y continuar el viaje gratis? La respuesta es que, habiendo comprado la Tarjeta Xente Nova, los menores de 21 años únicamente tendrán que pagar el precio del trayecto O Grove-Sanxenxo y seguir hasta Pontevedra sin coste extra.

Los planes de la Xunta de Galicia son que en los viajes de todos los concellos de Galicia se pueda usar la Tarjeta Xente Nova antes de finalizar 2020 y, ya antes de la queja pública del regidor socialista de O Grove, la intención es ampliar este servicio después del verano empezando por el municipio meco.