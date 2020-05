Tajante petición de prudencia de una enfermera al ver las terrazas: "no han pasado nuestro pánico"

En el Día Internacional de la Enfermería, Emma Rodríguez, enfermera de Urgencias en el hospital Montecelo de Pontevedra y secretaria provincial del sindicato SATSE, ha sido contundente al valorar las imágenes de terrazas llenas en el primer día de reapertura, ya que en ocasiones no se mantiene el distanciamiento social necesario para evitar nuevos contagios de coronavirus.

¿Qué piensa ella al ver a la gente en las terrazas? "Que son unos conscientes, que no han pasado el pánico que pasamos aquí nosotros a finales de marzo, principios de abril. Que si hubiesen tenido un familiar afectado, no estarían en esas terrazas porque verían lo mal que se pasó. Que es muy triste morir solo y esta gente aquí se murió sola de su familia, gracias a Dios no sola de los profesionales porque somos todos humanos y siempre se les dio una mano. No son conscientes realmente de lo que hay. Es una falta de respeto también a nuestro trabajo porque no están valorando todo lo que hemos pasado", considera la enfermera.

No son conscientes realmente de lo que hay", lamenta Emma.

Entre lo mejor de la pandemia hasta ahora, Emma Rodríguez se queda con los aplausos de las 20.00 horas, la colaboración entre profesionales y vecinos o los detalles entregados al personal sanitario. En cambio, viendo a personas que no respetan la distancia social pudiendo contagiarse, lamenta que "el esfuerzo que he tenido que hacer yo, ahora mismo, no me lo estás recompensando. Lo único que te estoy pidiendo es que seas prudente, no te estoy pidiendo nada que no esté en tus manos".

Recordando lo peor, esta enfermera de Pontevedra sitúa el lunes 30 de marzo como el día en el que el personal sanitario vio que la siuación corría el riesgo de llegar a niveles de Madrid o Barcelona. "El viernes las cosas iban despacio y de repente el lunes estaba todo el mundo muy nervioso. Había empezado a estar sobrepasada la UCI -Unidad de Cuidados Intensivos-, habían empezado a llenar la URPA -Unidad de Recuperación Postanestésica-, ya estaban preparando la REA -Unidad de Reanimación y Cuidados críticos de Adultos-, ... Nunca hubo un descontrol como tal pero sí ese momento de agobio", recuerda Emma en cuanto a lo vivido en Montecelo.