Solo un establecimiento ha alertado de la estafa en nombre de la SCD Salcedo

Un colaborador de la Sociedad Deportiva Cultural de Salcedo (Pontevedra) llamó a la directiva del club para consultar si era cierto que estaban pidiendo dinero para el equipo femenino. Desde el club le informaron de que no era así, ya que desde la temporada pasada no han conseguido las integrantes suficientes para hacer equipo, y le pidieron colaboración en caso de que regresasen.

Esta persona no llegó a entregarles dinero y, al no tener una descripción clara, desde el club no han presentado denuncia ante la Policía Nacional pero el sábado han alertado de la estafa a través de internet.

En declaraciones a COPE, la secretaria de la SCD Salcedo, Meli Barreiro, ha explicado que se enteraron del timo que se estaba produciendo en su nombre al recibir la llamada de uno de sus colaboradores habituales. "Le preguntamos si reconocía quiénes eran los que habían ido allí, nos dijo que eran unas chicas, que decían que venían de nuestro club. Pero como no conocía a ninguna de ellas y sí nos conoce a nosotros, nos dio una llamada para consultar si era cierto y nosotros inmediatamente pusimos un anuncio en la web y redes sociales para que la gente no cayera en esa estafa", relata la responsable del club, aclarando que esta persona no llegó a darles dinero y que no saben de nadie más a quien hayan intentado engañar. "Él les dijo que estaba ocupado en ese momento, que en todo caso volviesen más tarde. Nosotros ya le dimo sla voz de alarma de que si volviesen más tarde, intentase coger un nombre o algo así, para intentar localizarlas pero por ahora no sabemos nada", ha declarado Meli Barreiro a esta emisora.

PETICIONES PARA CARNAVAL

La campaña que sí realizará el club en los próximos días por la parroquia de Salcedo será la de recaudación de fondos para el desfile de carnaval de 2020.