Sin pensión ni indemnización pública dos meses después: la situación de los huérfanos de Valga

Dos meses después del triple asesinato machista de Valga, en el que José Luis Abet confesó haber matado a su exmujer y a la madre y hermana de ella, todo en presencia de sus hijos, los dos niños no han cobrado por el momento ni la pensión correspondiente del Gobierno ni la indemnización de la Xunta de Galicia por ser huérfanos a causa de la violencia de género.

A preguntas de COPE Pontevedra, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, ha asegurado que la pensión de orfandad está en trámites. En la misma situación se encuentra la indemnización de 7.000 euros que les corresponde a cada menor por parte de la Xunta de Galicia, aunque el delegado territorial en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, se ha aventurado a calcular que "en semanas" cobrarán esa ayuda pública.

COLABORACIÓN DE COMPAÑEROS DE TRABAJO DE LA MADRE

Empleados de STAC en Padrón, compañeros de Sandra Boquete, asesinada por su expareja en Valga, mantienen abierto un número de cuenta para recaudar fondos que después entregarán a los dos hijos a los que José Luis Abet ha dejado sin madre, sin tía y sin abuela.

Número de cuenta de la entidad bancaria Bankia: ES54 2038 4026 61 6000220518

Concepto: Aportación para Fernando y Hugo

Beneficiario: Ana Parada Vales (presidenta del comité de empresa)

Plazo de recaudación: hasta el 30 de noviembre de 2019

Con todas las donaciones, se creará un fondo gestionado por la aseguradora Mapfre que dividirá la cantidad recaudada entre los dos niños, de 4 y 7 años de edad actualmente, recibiendo parte del dinero cada mes de septiembre de los años que faltan hasta que sean mayores de edad.

SUBIDA RECIENTE DE LAS PENSIONES A HUÉRFANOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

A principios de año se aprobó en el Congreso un cambio en la cuentía de las pensiones que el Estado otorga a hijos de mujeres asesinadas en casos de violencia de género. La subida permite que, al margen de que las madres hayan cotizado lo suficiente o no a la seguridad social para tener derecho a las pensiones, los hijos de las victimas que no hubieran cotizado o no cumplieran los requisitos mínimos pasarán a recibir de 140 a 600 euros al mes. Para los huérfanos que no perciben esta prestación se les aumenta del 52 al 70% el cálculo de la base reguladora de las madres, y al 118% en el caso de que hubiera más de un beneficiario, asegurándose un mínimo de 600 euros al mes.

Esta subida tendrá carácter retroactivo desde 2004, cuando se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género.

Según datos oficiales, desde el 1 de enero de 2013 al día de hoy, asesinatos machistas han dejado 275 huérfanos, 43 de ellos en 2019.