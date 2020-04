Semana Santa virtual en Paradela

"Boas tardes, aquí o rei Herodes, coa súa muller, as criadas... no seu palacio, confinado. Non se pode saír da casa. A ver se os soldados me traen a Jesucristo.... Ah! Os soldados, non! Que están na súa casa cada un, a ver se vén Jesucristo só....".

Este vídeo cómico de los miembros de la cofradía de la Semana Santa de Paradela sirvió de gancho para las representaciones virtuales de las escenas de la Semana de Pasión, ya basadas en los escritos bíblicos, que han comenzado a emitir este Domingo de Ramos.

En escenas caseras, se puede ver a los vecinos que se convierten en actores de la Semana Santa local, algunos vestidos con sábanas o cortinas y otros, con los trajes nuevos que compró el Concello. La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, se alegra de que los hayan querido lucir ya: "algunha xente xa os tiña no seu domicilio e decidiu estrealos, cousa que me parece moi ben porque eu tamén son destas que, cando tes algo, hai que estrealo xa. Paréceme estupendo isto que fixeron de sacalos xa en imaxes. Estou convencida de que para o ano os poderán lucir mellor e poderemos aprecialo máis de preto, máis que velos a través dunha pantalla, que ademais son traxes moi elaborados. A verdade é que fixeron moi ben e pareceume moi boa idea que saíran xa os traxes novos".

La profesora de teatro de la Semana Santa de Paradela, Fátima Rey, se afana en escribir nuevos guiones adaptados a la grabación en casa y la retransmisión por internet.

Para el Jueves Santo, los integrantes de esta celebración declarada de interés turístico de Galicia prometen un nuevo vídeo en su página de Facebook.