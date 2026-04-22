Samuel Lago: “Cambados ya no es solo un destino de verano; estamos desestacionalizando el turismo con éxito”

Samuel Lago, alcalde de Cambados, ha visitado los nuevos estudios de COPE Pontevedra en la calle Profesor Filgueira Valverde para analizar el presente y futuro de la villa del Salnés. Con la mirada puesta en la temporada estival, el regidor confirmó que la Festa do Albariño, de Interés Turístico Internacional, arrancará el próximo miércoles 29 de julio, culminando el primer domingo de agosto con el tradicional almuerzo de confraternidad.

Uno de los grandes anuncios de la entrevista fue la apuesta por el público joven. El viernes 31 de julio, Cambados acogerá un festival de música urbana con las actuaciones de Roa, Luarla L y La Pantera. Lago reconoció que, aunque estos nombres puedan ser menos conocidos para generaciones mayores, cuentan con un "tirón importantísimo" que suele agotar las entradas en cuestión de días.

Sin embargo, el alcalde enfatizó que "Cambados no es solo Albariño". La programación de julio se verá reforzada con la Festa da Vieira (coincidiendo con el Carmen) y un novedoso mercadillo de productoras locales en femenino, diseñado para poner en valor el producto artesano y de proximidad. Con más de 200.000 visitantes registrados anualmente durante los días grandes, el objetivo ahora es atraer turismo durante todo el año.

Según Samuel Lago, la estrategia de desestacionalización está dando frutos visibles. "Cambados ofrece cultura, patrimonio, gastronomía y enología", afirmó, señalando que establecimientos emblemáticos como el Parador ya no cierran en invierno debido a los elevados índices de ocupación que mantienen fuera de la temporada alta. Esta tendencia consolida a la villa como un destino referente en Galicia, más allá del sol y la playa.