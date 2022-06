Presentación del documental 'A Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, Vivencias.A Orixe do Camiño'

La Fundación Ruta Xacobea do Mar Arousa e Ulla presenta esta tarde en Santiago de Compostela el corto documental 'A Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, Vivencias. A Orixe do Camiño de Santiago'.

El escritor y divulgador, Javier Sierra, recibirá una distinción especial de la Fundación Ruta Xacobea do Mar Arousa e Ulla, en un acto que comenzará a las 20.00 horas en el Teatro Principal de Santiago.

La comisaria del Xacobeo 21-22, Cecilia Pereira, la primera teniente de alcalde de Santiago, Mercedes Rosón, el presidente de la Fundación Ruta Xacobea do Mar Arousa e Ulla, Javier Sánchez-Agustino, y alcaldes y representantes de los municipios por donde pasa esta ruta, estarán en la presentación.