Rubén, empleado en Boa Vida: "Me di cuenta de que lo tenía todo, de la noche a la mañana, me quedé sin nada"

Esta es la historia de superación de Rubén. Un hombre de 52 años que ha logrado su inserción en el mundo laboral gracias a la asociación Boa Vida. Todo se remonta al desfortunado momento en el que se quedó sin trabajo por la crisis económica del 2008 que afectó duramente al sector de la construcción. Él era encofrador y tenía un buen sueldo que le permitía vivir sin preocupaciones.

El día de su despido sintió que su vida se iba por la borda, o eso pensaba Rubén. Padre de cuatro hijos y abuelo de seis nietos, este vecino de Pontevedra optó por "petar en todas las puertas" sin rendirse para encontrar un empleo que le permitiese sacar adelante a su familia. Esa oportunidad surgió hace un lustro cuando le llamaron de la asociación Boa Vida para cubrir las vacaciones de un empleado en Navidades. En principio como voluntario, pero ya entonces su trabajo fue remunerado gracias a su buen hacer y su situación personal.

"Fue una alegría muy grande y no sé cómo agradecerle que me abonasen aquella semana, me surgió una nueva vida" ha expresado emocionado en su entrevista en Herrera en Cope Pontevedra. A partir de entonces, el vínculo laboral entre Rubén y Boa Vida seguiría patente, primero como voluntario de la asociación y actualmente como empleado por la Xunta.

La vida desde entonces le ha dado un vuelco de 180 grados. "Te das cuenta de que tienes todo y, de la noche a la mañana, te quedas sin nada. No he perdido la alegría y las ganas de seguir luchando" ha manifestado Rubén haciendo este mensaje extensible a todas aquellas personas que lo estén pasando mal por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.