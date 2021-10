"Renfe no permite formalizar la compra de los billetes afectados por la huelga para no devolvernos el dinero"

Finaliza la huelga de Renfe tras alcanzar un acuerdo con la representación sindical. La operadora ha devuelto 69.451 billetes de los servicios Ave, Larga Distancia y Medio distancia, en toda España, durante las primeras cuatro jornadas de los paros convocados por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) los días 30 de septiembre, 1, 4 y 5 de octubre.

La huelga para los días 8, 11 y 12 de octubre se ha desconvocado tras acordar la recuperación de servicios y la incorporación de nuevos maquinistas, aunquese mantendrán algunos paros durante el puente del Pilar.

Los usuarios del tren de Pontevedra se han visto obligados a utilizar otro medio de transporte para sus desplazamientos o, en el mejor de los casos, viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido. Por motivos laborales, Alejandra se desplaza a diario, de lunes a viernes, de Santiago de Compostela a Pontevedra. Los días de paro ha utilizado el coche para desplazarse, pese a tener un Abono Mensual Regional, porque necesita llegar puntualmente al trabajo.

Su indignación, como la de otros afectados, ha surgido al acudir a la estación para reclamar que le devuelvan la parte proporcional de los viajes cancelados por la huelga de Renfe. "Solicito la devolución y me dicen que no he formalizado los billetes correspondientes a los días de huelga. ¿Qué pasa? Renfe no me ha permitido formalizarlos ni en taquilla, ni en las máquinas de la estación, ni en la app móvil....es incoherente. Están culpabilizando al afectado", ha recalcado Alejandra.

Los afectados han presentado las reclamaciones correspondientes al primer día de la huelga, el 30 de septiembre, porque Renfe les ha informado de que tienen que esperar a que finalice el mes para hacerlo.

A pesar de que el acuerdo con el sindicato ha llegado el 7 de octubre, tendrán que esperar a noviembre para poder reclamar la parte proporcional de la presente mensualidad.