La RAG presentará en Cercedo-Cotobade la nueva edición del proyecto web 'Primavera das Letras'

La presentación de la nueva edición del proyecto web de la Real Academia Galega -RAG- 'Primavera das Letras' tendrá lugar el 28 de febrero en Cerdedo-Cotobade, según han acordado responsables del municipio y de la institución académica en un encuentro que ha servido también para abordar la organización del Día das Letras Galegas.

Está también confirmado que Cotobade será sede del pleno extraordinario del 17 de mayo con el que la RAG conmemorará el Día das Letras Galegas, dedicado a Antonio Fraguas Fraguas. Sobre el autor, el presidente de la Academia, Víctor Freixanes, indica que "cando estudemos a obra de Antonio Fraguas, as súas investigacións, os seus traballos, mesmo as iniciativas nas que participou ao longo da súa vida, visitaremos o tesouro inmenso da memoria de nós, as nosas tradicións, os nosos devanceiros, coma quen viaxa á raizame da estirpe".

Según ha informado la institución académica, con el propósito de ir perfilando los detalles de la celebración, la ejecutiva de la RAG recibió la visita del presidente del ayuntamiento, Jorge Cubela, en un acto con presencia, entre otros, del presidente de la institución académica, Víctor Freixanes.

Sobre la iniciativa 'Primavera das Letras', la RAG recuerda que se trata de una propuesta que busca facilitar al alumnado de infantil y primaria recursos lúdicos y didácticos para acercarlos al universo vital y creador de la figura homenajeada cada 17 de mayo.

Mientras, en la web de la RAG se puede consultar una biografía del autor, incluso con citas del propio Fraguas: "eu traballei sempre por e para Galicia. Unhas veces acertei, outras non; pero en todo canto levo feito puxen sempre toda a miña ilusión, todo o pouco que sei, sen esperar nunca nada a cambio. A miña modesta obra non é máis que un pequeniño gran de area no montón que foron facendo todos aqueles que, de moi distintas maneiras e cadaquén ó seu xeito, traballaron ó longo dos anos, traballan agora e seguirán traballando arreo no futuro, sempre desinteresadamente, non máis que polo ben de Galicia. Por amor á nosa Terra".