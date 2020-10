Rafa Domínguez, en Cope: "Lores y Demetrio Gómez tratan a los pontevedreses de imbéciles" con Reina Victoria

El Partido Popular de Pontevedra ha pedido al Partido Socialista que "abra un periodo de reflexión" antes de votar en contra de la moción presentada por los populares para la reapertura al tráfico de la calle Reina Victoria, en el pleno municipal del próximo lunes. El portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, ha tachado a los socialistas de "seguidismo y sumisión a Lores" tras votar en contra de esta iniciativa en la comisión de Mobilidade celebrada este martes.

En su entrevista en Cope Pontevedra, el líder de la oposición ha dicho que "hay concejales del gobierno bipartito que han manifestado su desacuerdo con este corte de circulación". La última discrepancia interna, según los populares, tuvo lugar este martes entre los nacionalistas César Mosquera y Demetrio Gómez. "Mosquera, desautorizando a Demetrio Gómez que dijo que estaba todo bien, reconocía que había problemas de tráfico" por el cierre de Reina Victoria, ha expresado Rafa Domínguez.

Mentiras

El dirigente popular es firme. Rafa Domínguez está convencido de que esta medida no se ha tomado por la pandemia. "Eso es absolutamente falso", cree que no es un intento por garantizar el distanciamiento social entre el alumnado del IES Sánchez Cantón. "Miguelanxo Fernández Lores y Demetrio Gómez creen que los pontevedreses somos tontos.¿Cierras ese instituto y no cierras el resto?, ¿solo esos niños generan problemas?, ¿no hay centros educativos al lado de otros viales que haya que cerrar al tráfico?".

Si se trata de una medida anti-coronavirus, el PP pide al Concello de Pontevedra que abra la carretera al tráfico en periodo no lectivo y los fines de semana.