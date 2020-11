¿Qué vino marida a las mil maravillas con el queso que tienes en la nevera?

Los vinos y los quesos son una buena combinación para disfrutar de la gastronomía. Un tentempié para este mes de noviembre en el que toca pasar más tiempo en casa por el endurecimiento de las restricciones para combatir la pandemia del coronavirus.

Las siete grandes ciudades gallegas y otros 53 concellos de Galicia viven su primera semana con la hostelería cerrada. Con permiso para servir a domicilio, los hosteleros pontevedreses no se olvidan de sus clientes.

Hoy, en Herrera en Cope Pontevedra, Esteban Pampín de La Quesera Cheese Bar de Pontevedra, ha informado del servicio 'take away' que comienza esta tarde en su estableciminento de su tapería de la calle Manuel Quiroga y ha recomendado unos sencillos trucos para disfrutar al máximo de su manjar favorito, el queso 'made in Galicia'.