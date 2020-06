¿Qué opinan comerciantes de Marín sobre contar con una zona azul gratuita?

Para facilitar encontrar dónde aparcar en el centro de Marín durante el horario comercial, el Concello de Marín ha presentado en la comisión informativa correspondiente el borrador de una ordenanza que regularía una zona de estacionamiento horario limitado, es decir, una zona azul gratuita.

Según ha informado la concejalía de Tráfico, en las zonas marcadas, se permitiría aparcar por un tiempo máximo de 60 minutos de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y, en el caso de los sábados, únicamente se controlará durante las mañanas.

En COPE Pontevedra hemos consultado la opinión de encargados de diversos establecimientos de las calles implicadas: una clínica veterinaria de la avenida de Ourense, una pastelería de Concepción Arenal, una tienda de productos agrícolas de la avenida Ejército y Marina Española, una tienda de moda de la rúa da Ponte, un centro de estética de Jaime Janer y un bar de la calle Ezequiel Massoni. Según las palabras de los comerciantes, la mayoría considera que es tiempo suficiente para hacer recados en el centro y que actualmente es complicado encontrar dónde aparcar, especialmente los días de mercadillo -jueves y sábados-. “O noso obxectivo é poder garantir a rotación dos aparcamentos, facendo unha distribución equitativa entre todas as persoas, de xeito que exista fluidez no tráfico e no tránsito peonil”, ha asegurado este jueves el concejal de Tráfico, Francisco Estévez.

Como excepción, no podrán estacionar en zona azul vehículos de Peso Máximo Autorizado superior a 3.500 kilos o vehículos que realicen carga y descarga, salvo autorización expresa. En cambio, no deberán cumplir con las restricciones de la zona azul vehículos de emergencias o servicios asistenciales, que deberán colocar la autorización visible en el salpicadero, o vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas o entidades locales adscritos a la defensa nacional y la seguridad ciudadana.

¿CÓMO SE CONTROLARÁ LA ZONA AZUL?

La Policía Local utilizará una cámara Mcam, que lleva integrado un programa de reconocimiento de texto y geolocalización. De esta forma, se harán lecturas en las calles con zona azul y se comprobarán las matrículas que sobrepasen los 60 minutos máximos permitidos.

La ordenanza, actualmente, se somete a exposición pública y, por lo tanto, puede sufrir modificaciones.

Actualmente, Sanxenxo o Vilagarcía de Arousa cuentan con zona azul gratuita, mientras que Pontevedra ha establecido una zona denominada de servicios, con permiso para aparcar únicamente durante 15 minutos aunque también sin coste.