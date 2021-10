¿Qué especie es el cetáceo, en peligro de extinción, aparecido con dos mordeduras en Sanxenxo?

La tonina (phoconea phoconea) es una de las seis especies de marsopa que existe en el mundo. El Servicio de Emerxencias de Sanxenxo ha encontrado muerta a una cría de este mamífero marino en la playa de Paxariñas.

El cuerpo sin vida del animal ha aparecido con dos mordeduras de consideración. "Posiblemente morreu fóra da ría e as quenllas, que son coma os voitres no mar, comeronse as partes máis blandas da toniña", ha explicado Alfredo López, biólogo de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA).

Un macho joven, de 1 metro de longitud y que se encontraba en descomposición. "Afortunadamente é unha especie bastante común, Galicia é o único sitio de España onde as atopamos regularmente, pero o número foi descendendo nos últimos anos", por eso está catalogada como una especie en peligro de extinción.

La tonina puede llegar a medir 2 metros, siendo el cetáceo más pequeño de tamaño que se encuentra en el Atlántico europeo. Su esperanza de vida ronda los 15 o 20 años, pero difícilmente se encuentran ejemplares por encima de los 10 años, por su difícil situación de conservación.

La CEMMA se ha encargado de recoger las muestras que se analizarán en laboratorio.