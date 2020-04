¿Es un problema para los niños la falta de vitamina D motivada por el confinamiento?

Si el confinamiento decretado por la alerta sanitaria por coronavirus durase un mes, la falta de sol por no poder salir a la calle no supondría mayor problema, en palabras del pediatra Alfonso Amado en declaraciones a esta emisora. Pero como la previsión es que pueda ir para largo en el caso de los niños, el especialista ya recomienda suplementos de vitamina D para menores de dos años. "Partimos de la base de que nuestros niveles de vitamina D, viniendo del invierno y estando en Galicia, probablemente no sean los óptimos y, segundo, hay determinados grupos de edad que son más susceptibles a tener un déficit de vitamina D, por ejemplo, los niños de menos de dos años. Por eso solemos recomendar un suplemento", ha explicado el doctor Amado sobre el caso particular de sus pacientes en Pontevedra aunque, la falta de esta vitamina que proporciona el sol es generalizada en toda España por nuestros hábitos de vida en espacios cerrados (en la infancia, en el colegio, y en la edad adulta, en la mayoría de centros de trabajo).

Para niños mayores de dos años, el pediatra Alfonso Amado sugiere a las familias media hora de sol diaria, por poner por caso, tomando la merienda en el balcón o la terraza, en caso de contar con ella.

En el día mundial de la concienciación sobre el autismo, el 2 de abril, el considerado mejor neuropediatra de España en los Doctoralia Awards 2019, Alfonso Amado, ha insistido en la necesidad que tienen personas con trastorno del espectro autista de salir a realizar un breve paseo para evitar cambios de conducta, por lo que el Gobierno ha especificado esa excepción en el estado de alarma. En todo caso, asegura que las familias de sus pacientes le están transmitiendo que los niños están llevando el confinamiento mucho mejor de lo que se podían imaginar.