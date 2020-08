¿Por qué Viaqua presupuesta en Xeve una tubería dos veces mayor a lo exigido por el Concello de Pontevedra?

Las medidas de la tubería necesaria para realizar la acometida de una vivienda particular a la red general de saneamiento de Pontevedra es una de las incógnitas que contiene el presupuesto criticado por una vecina del lugar de Couso, en San Andrés de Xeve.

Mientras el 'Regulamento do uso e verteduras á rede municipal de saneamento de Pontevedra' estipula que este tipo de empalme debe realizarse con “tubo de policloruro de vinilo (PVC) color laranxa, clase SN4, segundo norma EN 1401, con certificado de produto AENOR ou entidade acreditada por ENAC e cun diámetro suficiente (mínimo 160 milímetros). En función do tráfico e recubrimento, poderase esixir clase SN8”, la empresa Viaqua, concesionaria del servicio municipal de aguas, establece una tubería de casi el doble del tamaño exigido. Esto puede conllevar un aumento del coste del presupuesto mínimo requerido, tanto en material -porque también se estipula enganchar a un pozo en lugar de a una arqueta, que es lo que pide el Ayuntamiento para las acometidas- como en la zanja necesaria para hacer la obra, ya que se trata de un enganche a red existente y no a la ampliación que se está ejecutando actualmente en la zona.

Presupuesto de acometida a red existente.

Tal y como confirman especialistas consultados por esta emisora y sin haber podido obtener una aclaración por parte de la empresa, el diámetro marcado corresponde a la instalación necesaria de una red general que construyen los propios Concellos, no a la canalización para una vivienda. De hecho, 315 mm. es la medida que recoge el citado reglamento al referirse a las características de una ampliación de red, no de una acometida particular.

ADVERTENCIA DE MULTA

Según la afectada, Amelia Pérez, la antigua Aquagest -hoy Viaqua- en 2012 cifró en más de 3.000 euros el enganche a la red construida para unos chalés de la zona, por lo que renunció a hacerlo.

Notificación de sanción.

En febrero de 2020, a esta vecina del rural pontevedrés le llegó una carta en la que se le advierte de que debe engancharse a la red de saneamiento, ya que su vivienda se encuentra a menos de 50 metros de la red municipal (una exigencia habitual en todos los reglamentos de los Concellos de la zona, aunque incluso algunos como Marín o Poio esa obligatoriedad la amplían a las edificaciones situadas a 100 metros).

Ante el alto coste, esta vecina presentó un escrito al Concello por correo electrónico en marzo -ya que estaba vigente el confinamiento- y a día de hoy no ha tenido respuesta a su reclamación.

En todo caso, no poder hacerse cargo del precio estipulado no es motivo de exención de la obligación de enganche. Son minoría los reglamentos municipales que recogen esa posibilidad, como ocurre en Caldas de Reis.

Por lo tanto, la norma en Pontevedra obliga a todos los vecinos a engancharse al saneamiento si pasa a menos de 50 metros de sus propiedades, haciéndose cargo del coste de la canalización desde la tubería general hasta la fachada de su vivienda y, de ahí, en todo su terreno particular, hasta conectar con el depósito de la casa en cuestión.

PREOCUPACIÓN EN XEVE

Viendo presupuestos como este, vecinos de San Andrés de Xeve han trasladado su malestar por cómo se está gestionando la nueva ampliación de saneamiento que está en marcha a los grupos políticos de la oposición y a la concejala responsable de la parroquia, Pilar Comesaña.

Critican, entre otras cosas, el trazado elegido, que obligará a varias viviendas a bombear sus aguas residuales y dejará a otras a una distancia mayor de 50 metros de la red.