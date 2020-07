Pontevedra reabre a 13 de julio los parques infantiles de la ciudad

Será este lunes 13 de julio cuando el Concello de Pontevedra vuelva a abrir los parques infantiles casi un mes después de que se haya permitido hacerlo en la resolución de la Xunta de Galicia que regula la entrada en la llamada 'nueva normalidad'.

Para escenificar la reapertura, el concejal de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, el socialista Iván Puentes, ha elegido el parque de Barcelos, al que acudirá en el mediodía de este lunes.

Allí descubrirá la imagen de un loro Ravachol que apela a tener 'sentidiño' y respetar las normas de prevención de aforos, higiene y distanciamiento social para prevenir contagios por coronavirus.

En cada parque estará indicado el número máximo de personas (menores y adultas) que podrán permanecer en el recinto al mismo tiempo o la necesidad de desinfectarse las manos con una solución hidroalcohólica colocada a la entrada en dispensadores.

“Unha vez dentro da zona de xogos -ha señalado Iván Puentes- débese manter a distancia interpersoal de seguridade (1,5 metros) entre tódalas persoas ou, de non ser posible, utilizar máscaras cubre bocas. Aínda que tódolos elementos dos parques infantís serán limpados e desinfectados diariamente pola Concello, recomendamos que, adicionalmente e de xeito voluntario, se aplique unha pequena cantidade de solución hidroalcohólica nas zonas de contacto de cada xogo antes do seu uso. Nos carteis figura ademais o teléfono de información sobre o coronavirus (900 400 116) e do servizo de Emerxencias (112)”.

EL COSTE DE LAS MEDIDAS ESPECIALES DE LIMPIEZA

Aunque las medidas de higiene suponen un sobrecostepara todos los Concellos que han decidido reabrir sus parques infantiles y demás instalaciones públicas o para todos los particulares y empresas a la hora de ejercer su actividad, el Concello de Pontevedra ha insistido en que la desinfección diaria de las zonas de juego costará unos 15.000 euros al mes aproximadamente.

El responsable de la concejalía de Desenvolvemento Sostible ha explicado que realizará “un investimento duns 50.000 euros neste conxunto de accións imprescindibles para reabrir os parques infantís en condicións de seguridade”, dos que uns 15.000 irán destinados á adquisición e colocación de dispensadores (algúns deles automáticos) e outros 15.000 “a garantir a limpeza e desinfección polo período dun mes”. El socialista incluso pone en duda que otros concellos “teñan sido tan estritos como o de Pontevedra no cumprimento das normas e a adecuación dos parques de xogo”.

“A medición dos aforos fíxose seguindo uns criterios de máxima precaución e, aínda que os dispensadores de hidroxel non son obrigatorios, irémolos instalando de xeito progresivo en tódolos parques que poidamos”, ha subrayado Iván Puentes.