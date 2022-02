Ponte Caldelas promete actividades festivas todos los fines de semana desde la Festa da Troita

"Este ano teremos todos os eventos, en principio. E este formato novo que fixemos por estes dous anos de pandemia, onde todas as fins de semana hai algunha actuación, ímolo ter. E, en vez de comezar o 15 de xuño, vai empezar xa ese último fin de semana de maio coa Festa da Troita. A partir de aí, ata a primeira fin de semana de setembro, todas as fins de semana haberá actuacións e actividades no noso concello. E evidentemente, tamén recuperaremos a Festa das Dores coas súas verbenas e a súa tradición". Así ha enumerado el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, en entrevista en esta emisora, cómo plantean la programación festiva del Concello para este 2022.

Audio Imagen de archivo, prepandemia, del alcalde en la Festa da Troita de Regodobargo. Foto: FB Alcalde de Ponte Caldelas





Después de las últimas directrices desde el Gobierno central y la Xunta, orientadas a reducir restricciones sanitarias, el Concello de Ponte Caldelas ha confirmado que este año recupera su fiesta gastronómica más emblemática y que no se ha podido celebrar desde 2019, a causa de la crisis del coronavirus.

El Tour de la Festa da Troita

Por lo tanto, se retomará el día grande de la fiesta, que esta primavera llegará a su edición número 54ª, pero también las celebraciones de menor formato en los lugares de todo el territorio municipal. Cada día del mes de mayo se degustará el pescado típico de la localidad del río Verdugo en: A Fraga, Forzáns, A Esfarrapada, Laxoso, A Roca, Xustáns, Vilarchán, Silvoso, Rebordelo-Coveliño, Tourón, Pazos, Buchabade, Anceu, Chaín, A Reigosa, Taboadelo, Paradela-Gradín, Parada, Contixe, Barbudo, Cuñas, A Insua, Baltar, Caritel, Mirón y Regodobargo.

De esta forma, tal y como señalan desde el Concello de Ponte Caldelas, "as noites nas parroquias converteranse nun evento social no que participa toda a veciñanza e tamén visitantes chegados doutros lugares". El menú incluye trucha frita o en escabeche, con pan y vino o agua.