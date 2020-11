Policías de paisano vigilarán el "relajamiento" de los vecinos de Marín respecto a las restricciones

Si no es por las buenas, tendrá que ser con multas. La Policía Local de Marín reforzará la presencia de patrullas policiales a pie por las calles e incorporará agentes de paisano para vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. El cuerpo de seguridad ha detectado que hay cierto "relajamiento" por parte de la ciudadanía, especialmente en las reuniones de personas no convivientes en el espacio público.

El oficial de la Policía Local de Marín, Salvador Montes, ha asegurado en su entrevista en Cope Pontevedra que en los últimos nueve días han detectado un "aumento importante de las infracciones" con tres locales de hostelería denunciados, nueve personas por no utilizar las mascarillas y otras seis personas por no respetar los cierres perimetrales. El aumento de los comportamientos irresponsables se ha traducido en un empeoramiento de los datos sanitarios del municipio.

En los últimos diez días "hemos incrementado la presencia policial, doblando turnos, para poder concienciar y evitar reuniones sociales en los entornos de la hostelería". Pese al refuerzo de la vigilancia y el aumento de los controles "el problema se ha trasladado y descontrolado en los parques y las zonas de ocio donde vemos personas no convivientes, niños sin mascarilla y otros incumplimientos de las medidas de la Xunta", ha manifestado Salvador Montes. El oficial de Policía ha señalado que "si no es por conciencia propia, tendrá que ser por miedo a una posible denuncia" para evitar esas reuniones no autorizadas.

La relajación por parte de la ciudadanía, referida a las reuniones de personas no convivientes en el espacio público, son una realidad en todos los ayuntamientos con medidas restrictivas más severas. Los ayuntamientos con cierres perimetrales, la hostelería cerrada y las reuniones de solo convivientes son 68 en Galicia.