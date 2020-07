La Policía Local de Marín constata las dudas sobre el uso de la mascarilla en las terrazas

Este domingo, en el primer día de entrada en vigor de la resolución del Consello de la Xunta en la que se incrementan las ocasiones en las que la mascarilla pasa a ser de uso obligatorio, la Policía Local de Marín no ha impuesto ninguna multa al observar buena fe en los ciudadanos que incumplían la norma por desconocimiento.

En primer lugar, al ser publicada en el Diario Oficial de Galicia del sábado, muchas personas creían que la medida se aplicaría desde el lunes y no desde el día siguiente a su publicación, tal y como se indica en la resolución.

Como principales novedades, este cambio implica que en la playa solo se puede quitar la mascarilla cuando uno se baña o cuando está tomando el sol sin moverse y, en el caso de los establecimientos de hostelería, únicamente se puede retirar la mascarilla para beber o comer pero no durante todo el tiempo en que el cliente esté sentado, sea en la terraza o en el interior.

En COPE Pontevedra, el oficial Salva Montes ha insistido en que los ciudadanos no se reprochen el posible uso inadecuado de la mascarilla y que, para evitar incidentes, dejen esa labor de control a los agentes. "Agradeceríamos muchísimo que nadie se meta en ese tema, para eso estamos. Estamos incluso preparando servicios especiales para poder hacer un control más exhaustivo. Si alguien ve cualquier infracción, nos lo comunica a nosotros, que para eso estamos, y vamos a intervenir en cuanto podamos. No vale de nada que entre dos ciudadanos se echen cosas en cara, eso no va a llegar nunca a buen puerto. Por favor, que nos llamen. Sí haría un llamamiento, primero, para que se use la mascarilla (porque sin la ayuda de la gente no podemos conseguir nada) y, sobre todo, que, ante cualquier incumplimiento, se llame a la policía", ha recalcado el oficial en su entrevista en esta emisora.