Pilar Rojo denuncia la "falta de transparencia" del Gobierno con las cifras del Ingreso Mínimo Vital

La senadora del Partido Popular de Pontevedra, Pilar Rojo, ha registrado una pregunta al Gobierno para conocer cuántas personas de la provincia de Pontevedra han solicitado el Ingreso Mínimo Vital y cuántas han recibido la prestación. La representante popular urge al Ejecutivo central a "acelerar la respuesta y el pago de estas ayudas" fundamentales en el segundo año de la pandemia del coronavirus.

Pilar Rojo ha denunciado la falta de "transparencia" del Gobierno a la hora de facilitar las cifras desde el mes de octubre. En su entrevista en Cope Pontevedra, la senadora pontevedresa ha manifestado su preocupación por los últimos datos. En octubre, las solicitudes registradas en la provincia eran 15.120, de las cuáles solo se han concedido 2.278, mientras que 3.183 fueron denegadas.

"Solo el 15 por ciento de los pontevedreses que solicitaron el Ingreso Mínimo Vital tenían reconocida la prestación" ha dicho Pilar Rojo, refiriéndose a las cifras facilitadas en el mes de octubre.

Desde entonces, el PP no ha cesado en su empeño de pedir una actualización de las cifras aportadas por el Ministerio. En primer lugar, los datos del mes de noviembre "pero en ese momento nos dijeron que no había registros actualizados, que no disponían de estadísticas con el desglose por provincias". La senadora Pilar Roja considera que "es evidente que no querían reconocer la mínima ejecución del Ingreso Mínimo Vital y el colapso en la tramitación de las ayudas, porque no se entiende que en octubre tengan unos registros y, un mes después, no existan".

En su tarea de fiscalización de la gestión de Gobierno, el PP reclama al Ministerio que se acelere la tramitación y el pago de las ayudas. En paralelo, exigen más transparencia informativa para aportar los datos.