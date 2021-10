El PP espera que el Concello y la Deputación "recapaciten y financien" el nuevo albergue de Cáritas

El debate de la moción presentada por el Partido Popular de Pontevedra en el pleno del lunes, en la que solicitó al Ayuntamiento que apoye económicamente a Cáritas Diocesana en la construcción del nuevo albergue de San Javier en la calle Joaquín Costa, ha despertado asperezas entre la corporación municipal.

La concejala del PP local, Pepa Pardo, considera "incomprensible e irracional" que el Gobierno bipartito se negase a debatiruna moción que "no se puede atribuir a ningún partido político, pudo presentarla el BNG o el PSOE,se trata de ayudar a las personas sin techo y a una entidad que busca sacar adelante un proyecto ambicioso para la ciudad".

La Xunta y Ence han financiado la primera fase que se encuentra en ejecución, con la intención de poder inaugurarla en el primer trimestre de 2022. Las otras dos fases se encuentran en un limbo económico. Cáritas ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para que colaboren económicamente pero el Concello de Pontevedra y la Deputación provincial no han aportado fondos propios hasta la fecha. "Me consta que Cáritas se ha puesto en contacto con ambas administraciones, no encuentro ninguna explicación a la negativa a esa financiación", ha insistido Pardo.



Adicionalmente, el PP hace un llamamiento a la sociedad pontevedresa para que colabore en la campaña de micromecenazgo de Cáritas para la construcción del nuevo albergue de Cáritas.

Convenio anual

El convenio anual del Concello de Pontevedra con Cáritas es de 34.000 euros en 2021. La concejalía de Bienestar Social ha aumentado la partida en 3.000 euros respecto al 2020.