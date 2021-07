Pedro, hostelero de Sanxenxo, ante restricciones: "Cuatro empleados se tienen que marchar: ¿a quién elijo?"

Sanxenxo tendrá una nueva reducción de aforo en la hostelería desde este sábado 17 de julio por entrar en nivel medio de restricciones, uniéndose a Pontevedra, Marín, Poio y Caldas de Reis. Por su parte, Vilagarcía, Vilanova de Arousa, A Illa y Cambados continuarán una semana más con el interior de la hostelería cerrada y sin ocio nocturno por mantenerse en restricciones de nivel alto. En cualquiera de los casos, los testimonios de los hosteleros son de desesperación.

"Yo tengo 12 empleados, cuatro se tienen que marchar: ¿a quién elijo? ¿a quién echo? Todos quieren dinero, tienen hijos, quieren comer... ¿Qué hago? ¿Tenemos la culpa siempre los de la hostelería? En el concierto que se hizo el sábado pasado en Sanxenxo, había 5.000 personas en el puerto y ¿eso es culpa de la hostelería? ¡Por favor!", lamenta Pedro, con una cafetería en la calle Castelao de Sanxenxo.

"Siempre achacan el problema a la hostelería y yo creo que nosotros no somos el problema. Aquí se hacen eventos, se montan conciertos, se ponen unas casetas y ahí no van a poner ningún tipo de restricción. No sé cómo van a ver que no haya aglomeraciones. Las entendemos entre comillas -las restricciones- pero vemos que nosotros no somos el problema", afirma Juan Manuel, con una cafetería en Portonovo.

"Vés a Cambados agora mesmo é está morto. Aquí non hai ninguén. Levamos un ano e pico cerrados, isto non é normal", relata Luis, con un local en la avenida de Pontevedra de Cambados.

DESCARTADO UN INMINENTE TOQUE DE QUEDA

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que "no está encima de la mesa" implantar un toque de queda en Galicia para frenar el aumento de contagios y ha abogado por implantar medidas que permitan compatibilizar la seguridad sanitaria con el funcionamiento de la hostelería.

Rueda se ha pronunciado de este modo al ser preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello por las reuniones que él mismo mantendrá este jueves con el sector del ocio nocturno y de la hostelería, así como por la posibilidad de implantar el toque de queda a partir de la 1 de la mañana como piden profesionales como la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (Cehosga).

En estos encuentros, según ha apuntado, la Xunta les trasladará a llos hosteleros el balance de la situación sanitaria y le explicará las medidas adoptadas. "Hasta ahora creo que fueron siempre bien explicadas y creo que entendidas", ha indicado.

"Pueden gustar más o menos pero los profesionales del ocio nocturno y de la hostelería en general fueron los primeros en entender siempre que cuando la situación sanitaria obliga a tomar medidas, la seguridad sanitaria gallego está por encima de todo".