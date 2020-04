Os Palleiros plantea las adopciones por Skype como vía de escape para los perros

La Protectora de Animales de Os Palleiros (Pontevedra) toma sus propias medidas ante el estado de alarma. La presidenta de la protectora, Gloria Cubas, ha contado en Cope Pontevedra que han tenido que suspender las adopciones tras ciertas llamadas de distintas personas manifestando la intención de adoptar canes o proceder a la acogida mientras durase esta situación. Cubas ha dicho que "un perro, cualquier mascota, no es solo para quince días, un mes o lo que dure esto".

De igual modo, Os Palleiros ha decidido suspender las actividades del voluntariado de los martes y los jueves. También los paseos de los sábados y los domingos a las 16:30 horas de la tarde. Ambas debido a la gran afluencia de gente que asistía antes del estado de alarma. Tan solo la dirección del centro y sus representantes pueden acudir al refugio, extremando las precauciones.



No obstante, tal y como ha contado la presidenta en su entrevista, están valorando la opción de que se pueda adoptar vía Skype ya que "los cachorros que tenemos en la protectora son bastantes, están creciendo y después a la gente no les hace tanta gracia o no los quieren". Actualmente, son 137 los perros que tiene la protectora en sus instalaciones, mientras que en casas de acogida son 25 perros (162 perros a cargo del refugio).

De la comida, mantenimiento y desinfección de las instalaciones se ocupan los trabajadores, distribuidos en turnos, dos de mañana y dos de tarde, de lunes a domingo. Mientras que la veterinaria sigue asistiéndolos en su horario habitual de lunes a jueves.

En estas últimas semanas de confinamiento, el abandono de estos animales se ha visto aminorado "sorpresivamente" para la protectora. Se han recogido cuatro perros, uno de ellos ha aparecido atado a una valla en la autopista, y otros tres a causa del fallecimiento de su dueño, no por abandono.