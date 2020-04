Pablo Novas, en Cope: "Me estoy recuperando de la neumonía que arrastro derivada del coronavirus"

El concejal de Medio Rural de Marín, Pablo Novas, ha dado negativo nuevamente en la prueba del coronavirus por lo que deja atrás la enfermedad. A sus 31 años, le ha ganado la batalla a la epidemia después de tres semanas luchando contra el COVID-19.

El político del Partido Popular marinense tuvo que ingresar en el Hospital Montecelo el pasado 14 de marzo, tras ser el primer vecino del municipio en dar positivo en los test. Sus primeros síntomas fueron el cansancio muscular, la tos y la fiebre. Actualmente, se recupera de la neumonía en los dos pulmones que arrastra derivada del coronavirus.

Los días más difíciles fueron los siete primeros en el hospital. Aislado en una habitación "en la que prácticamente no podía reconocer a la enfermera que me estaba atendiendo" por todo el material de protección que lleva puesto el personal sanitario, ha bromeado Novas en su entrevisa en Cope Pontevedra. El popular ha reconocido la labor de los facultativos que le han permitido que "cada día me fuese encontrando mejor".

En su domicilio, ha estado más de 15 días aislado del resto de la familia en una zona en la que tenía baño, salón y habitación. Novas ha reconocido estar más cómodo pero "sin poder comunicarme apenas con mi familia, hablábamos a través de una puerta cerrada".

La agonía terminó por desvanecerse cuando este viernes le comunicaron el resultado negativo de la segunda prueba y le permitieron volver a hacer vida normal. Sin tiempo que perder, hoy ha solicitado el alta para poder incorporarse a sus tareas en el Concello de Marín (teletrabajando) y poder ayudar en la medida de lo posible a sus vecinos, sin descuidar su recuperación porque "aún tengo algún repunte de tos de la neumonía".