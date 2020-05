Ofertas para turistas en media estancia en Pontevedra, una de las ideas surgidas en las mesas Pontelovers

A través de videoconferencia, este martes la concejala de Promoción Económica y Turismo de Pontevedra, Yoya Blanco, ha presidido una mesa sobre turismo dentro del proyecto de la plataforma #PonteLovers, que busca reactivar la actividad económica local tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus.

En la reunión con agencias de viajes, responsables de hoteles, hostales o albergues y de viviendas de uso turístico, la concejala ha resumido las principales propuestas que el sector turístico ha trasladado al Concello de Pontevedra.

Captura de pantalla de la reunión telemática de este martes.

Por una parte, fomentar la estadía media del turista con bonos descuento, teniendo en cuenta los cambios de hábitos que provocará la situación sanitaria después del confinamiento estricto. "Canto menos se chegue e se saia, máis seguro é. Entón, imos formentar a media estancia (5-7 noites na cidade) coa posibilidade de dar unha serie de ofertas. Imos desenvolver as rutas de sendeirismo, as rutas fluviais, turismo sostible máis alá do turismo urbano, que estamos á espera de -saber- cando se vai poder facer", ha explicado la edil socialista Yoya Blanco en un receso en la reunión de la tarde de este martes.

A mayores, se valorará la posibilidad de hacer encuestas al turista sobre Pontevedra como destino y se podría desarrollar una aplicación móvil conjunta con la hostelería para gestionar reservas.

Además de pensar en recibir a visitantes en la capital de las Rías Baixas, las agencias de viajes han planteado la posibilidad de organizar en Pontevedra una feria del turismo para proponer destinos de vacaciones fuera de la ciudad.

De esta forma, se ha celebrado la segunda de las seis mesas sectoriales previstas en una de las fases iniciales de la plataforma #Pontelovers, después de haber inaugurado las sesiones el pasado jueves con la hostelería.