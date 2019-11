Número de beneficiarios o colaboración con el Concello, criterios objetivos de Meis para condecer subvenciones

Este viernes el gobierno local de Meis presenta ante el pleno del Concello los primeros presupuestos de la socialista Marta Giráldez, quien deberá contar con el apoyo o la abstención de algún grupo de la oposición ya que el PSOE gobierna en minoría -suma cinco concejales, empatado con el PP, mientras que el BNG cuenta con un edil-. Según los votos previos en la comisión de Hacienda en la que los portavoces políticos de Meis conocían las cuentas previstas para 2020, los populares votarían a favor del presupuesto.

Una de las novedades que se incorporan a las cuentas es otorgar las subvenciones a asociaciones y entidades locales en base a unos criterios predeterminados. "Imos aprobar unhas bases que se están redactando e se lle van trasladar ás asociacións por se queren facer as súas aportación", ha explicado la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, al hablar de la búsqueda de transparencia en la concesión de subvenciones.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta estarán primar las escuelas de base, la colaboración con el Concello, la labor social de la entidad o su número de socios y participantes.

Otro apartado que se incorpora a la cuentas municipales es el aumento de la plantilla de Obras para poder dar respuestas a las demandas vecinales de las parroquias sobre mantenimiento. "A maior parte das peticións -vecinales- son avanzar en saneamento, en melloras de alumeado ou de viais iluminación e iso é imposible facelo se non temos máis operarios", ha señalado Giráldez.

PREPARATIVOS DEL PARQUE ACUÁTICO

En 2020 se prevé la apertura del aquapark de Meis y, por parte del Ayuntamiento, la alcaldesa ha confirmado que el compromiso de habilitar un sistema de bombeo -con un coste final de menos de 200.000 euros- estará cumplido esta semana. "Tiña que estar rematado antes do 15 de novembro, déronnos unha prórroga e mañá -por este viernes 29- ten que estar rematado, co cal o Concello xa cumpriu o seu compromiso. Sabemos que a empresa está traballando, que xa comezaron as obras pero obviamente agora todo depende da empesa que ten que executar os traballos", ha declarado Marta Giráldez en COPE.