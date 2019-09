Nenucha y el conselleiro de Turismo, reconocidos con la 'Cebola de Ouro' de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo ha elegido al actual conselleiro de Cultura e Turismo, el lalinense Román Rodríguez, y a María del Carmen Vilavedra González, vecina de Sanxenxo conocida como Nenucha, como los galardonados con la Cebolla de Oro 2019.

En el caso del político, el premio se le concede por su trabajo mientras fue responsable de Educación en la Xunta para sacar adelante el proyecto de nuevo colegio en Vilalonga, además ser uno de los veraneantes habituales de Sanxenxo.

La Feira da Cebola tiene además un reconocimiento con vecinos como el caso de Nenucha, que ha atendido la llamada de COPE Pontevedra para agradecer modestamente el distintivo.

Nenucha, que ya supera los 90 años, se presenta a los vecinos de esta forma:

"Mi nombre es María del Carmen Vilavedra González, aunque estoy segura que nadie me conoce por mi nombre, en realidad todo el mundo me conoce por 'Nenucha'.

Soy la mayor de 11 hermanos de una familia muy conocida en el pueblo como son los benjamines, no por mal nombre, sino que mi padre se llamaba así, Benjamín, de ahí el sobrenombre de benjamines.

Así que mi madre se dedicaba a traer hijos al mundo y yo a ayudarle a criarlos, como fui la mayor de los hijos y para más inri mujer, no me quedó otra cosa que ayudar en casa. Bien temprano me tenía que levantar para llevar las tinas de ropa al río, lavarla y echarla al clareo. Siempre me digo que así quedé de pequeña…jajaja Pero la realidad es otra: mi padre era bajito y mi madre muy alta, así que heredé la parte de papá. De hecho, hasta teníamos una canción que dice:

“somos los de benjamín

Pequeniños como ratos

Y el que se meta con nós

Leva piñas e sopapos”.