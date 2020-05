Mosquera, en el debate de la moción para reducir tasas: "Creo que este goberno está sendo moi prudente"

El gobierno municipal de Pontevedra ha eludido comprometerse a reducir o perdonar tasas a las empresas locales tal y como pedía una moción defendida por el Partido Popular en el pleno de este lunes, que únicamente contó con el apoyo del concejal de Ciudadanos y el rechazo de BNG y PSOE.

Durante el debate, el popular Rafa Domínguez acusó de estar dividido al gobierno de coalición: "Ni siquiera graban ustedes el vídeo de apoyo de Pontelovers. ¿Ese es el grado de implicación que tienen ustedes con el comercio local? Yo no quiero volverles a oír que están ustedes a favor de la hostelería si ni siquiera son capaces de participar en un vídeo. Anunció el alcalde hace más de un mes que iba a ampliar los veladores y todavía no han sido capaces de llevar el texto a una comisión. ¿Qué ha hecho usted, señor Lores, estos dos meses? No han hecho nada. Y el problema es ahora, porque si se toman las medidas dentro de cuatro meses, a lo mejor muchos comercios y -locales de- hostelería no pueden abrir".

Intervención del popular Rafa Domínguez, en la retransmisión en streaming por Youtube.

Ante esas acusaciones, el nacionalista César Mosquera se defendió: "Creo que este goberno está sendo moi prudente, moi prudente. E creo que é o que corresponde nestes momentos. Non tentando sacar rédito político nin ocupar espazo dicindo 'facemos, facemos', senón sendo moi prudente. Vostedes creo que non o están sendo e aproveitan a prudencia deste goberno para actuar así".

Por su parte, el bipartito sacó adelante una iniciativa propia en la que se habla de que es imprescindible llevar adelante "políticas atrevidas, valentes e decididas", pidiendo que el Gobierno central permita a los ayuntamientos utilizar el superávit municipal, que actualmente debe priorizar la amortización de deuda.