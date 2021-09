El Ministerio de Transición Ecológica convoca la mesa de ENCE en Pontevedra

El Ministerio de Transición Ecológica ha convocado a las partes a la segunda mesa de diálogo de ENCE y la reunión será en Pontevedra, como pedían los trabajadores, aunque no se ha aclarado si asistirá o no la ministra Teresa Ribera, quien sí presidió la reunión de abril en Madrid.

En declaraciones a esta emisora, el secretario del comité de empresa de la fábrica, Pablo Bacariza, ha reconocido que "o que nos preocupaba era que se convocara. Se vén a ministra ou non? Home, pois igual era mellor que viñera. Ten que vir ela buscar a solución? Non o sei. Que veñan con ganas, con solucións, ganas de aportar e punto".

PROTESTA EN SANXENXO

Un grupo de decenas de trabajadores de la factoría de Ence de Pontevedra ha llevado este sábado la protesta por su conflicto laboral a Sanxenxo, donde precisamente se inauguraba poco antes de las 12,00 del mediodía la penúltima etapa de La Vuelta a España 21.

Los empleados, también de empresas auxiliares, han permanecido detrás de las vallas ataviados con un visible chaleco de color fosforito y con pancartas en las que se podía leer lemas como 'Sánchez, escoita, Ence está en loita'.

Su intención era retrasar la salida de La Vuelta, pero un cordón establecido por la Policía Nacional se lo ha impedido en diversas ocasiones, a pesar de que representantes sindicales intentasen negociar que fuese de manera pacífica y simbólica.

No obstante, este conflicto con los agentes no ha evitado que pudiesen proferir desde detrás del vallado sus cánticos en contra de una futura salida de la biofábrica de Lourizán en caso de que no se prorrogue la concesión de los terrenos.

Finalmente, los ciclistas han podido salir a la hora prevista en un acto en el que ha habido una amplia representación institucional de la Xunta: el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade; el conselleiro do Medio Rural, José González; y la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; entre otros. También han estado la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín.