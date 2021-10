Merchi, profesora de la campeona paralímpica de triatlón: "El premio es conocer a Susana"

Susana Rodríguez Gacioha hecho historia por haber sido la primera persona con discapacidad visual licenciada en Medicina en Galicia aunque la mayoría la conoce por haberse proclamado campeona paralímpica en triatlón en los Juegos de Tokio.

Su medalla de oro ha querido compartirla esta semana con el profesorado del Centro de Recursos Educativos que la ONCE tiene en Pontevedra y en redes sociales ha publicado una fotografía con la que fue su profesora en Vigo.

Hoy he ido de visita fugaz al CRE de @ONCE_oficial en Pontevedra ??. Subo esta foto con Merchi, la profe que iba a mi cole y que me propuso empezar en el deporte ?? Qué ganas tenia de verlos! pic.twitter.com/ggSEwXJVHS — Susana Rguez. Gacio (@SuRGAcio) September 28, 2021

Merchi, en entrevista con esta emisora, no tiene reparos en reconocer que su primera toma de contacto fue intensa. Así llegó esta profesora de la ONCE al colegio vigués en el que Susana estudiaba junto a compañeros sin su misma discapacidad: "Como era muy inteligente, a Susana le consentían muchas cosas. Entonces yo fui la 'bruja'. Conmigo, si me escribía las cosas mal, yo le decía: 'Borra, Susana, lo tienes que hacer bien'. Y la profesora del aula me decía: 'Pobriña, que no ve bien'. -A lo que Merchi respondía: 'No, no, lo tiene que hacer bien'".

Ella tenía claro que quería ser médico", rememora Merchi.

El albinismo de Susana Rodríguez afecta a su vista y con su limitado porcentaje de visión ha sido capaz de estudiar Medicina y Fisioterapia, debutar en unos Juegos Paralímpicos en Río 2016, clasificarse para Tokio en las modalidades de paratriatlón y atletismo y convertirse en campeona paralímpica en la modalidad que convina las disciplinas de natación, ciclismo y carrera a pie, actividades que realiza acompañada de una guía. "Susana es una niña muy trabajadora, muy tenaz, muy persistente. Ella tenía claro ya que quería ser médico. Y cuando llegó a su universidad -la de Santiago- no lo pasó bien porque, de repente, que llegue a la universidad una persona con discapacidad visual y que diga que quiere ser médico... Pues claro, chocaba mucho. Y no solo se hizo médico, hizo Fisioterapia, y combinándolo con sus carreras, con sus 'entrenos'...", recuerda Merchi.

Su carrera médica la inició en el Complejo Hospitario Universitario de Santiago y, trabajando para el Sergas, se encargó de la atención telefónica durante el inicio de la pandemia, compaginándolo con su preparación para Tokio 2020. Esa labor llamó la atención a nivel internacional y acabó siendo portada de la revista Time.

La prestigiosa revista @TIME da su portada a @SuRGAcio, deportista de primer nivel y médico, que estuvo en la lucha contra el coronavirus



¡Enhorabuena, Susana! pic.twitter.com/1Fkmpgej8o — Deportes COPE Vigo (@DCVigo) July 9, 2021

Después de su título paralímpico, Susana Rodríguez vuelve a la competición en Pontevedra. Este domingo tomará parte en el campeonato de España de paratriatlón -11.30 horas en el puente de los Tirantes- y allí estará una representación de profesores de la ONCE como Merchi para animar a la deportista viguesa. Incluso su profesora la acompañará en un mes a Portugal, para presenciar la Copa del Mundo que se celebre en Alhandra.