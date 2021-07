Mayores de 50 años con autocita en Pontevedra, sin explicación a por qué no los habían llamado para vacunarse

Este miércoles era el primero de los días habilitados para que mayores de 50 años que no hayan sido vacunados todavía pudiesen marcar su cita ellos mismos. A las puertas del recinto ferial de Pontevedra, en la apertura de puertas a las 9.00 horas, dos personas que habían solicitado la autocita explicaban su caso a los micrófonos de COPE. "Llamé varias veces y me dijeron 'ya te llamarán', 'ya te llamarán' pero nunca me han llamado. No hay que dramatizar tampoco: si te toca, te toca así", asumía un hombre que había avisado de su situación al teléfono de vacunación habilitado por Sanidade. En cambio, otro paciente del área de Pontevedra mostraba su malestar por la ineficacia de la atención telefónica para incidencias: "Segundo dixeron do Sergas que eu estaba citado e mandaran a citación e foi mentira, eu non recibín nada. E tiven que buscarme a vida para vir aquí. Cansei de chamar por teléfono. 'Os operadores están ocupados', en todo momento, ata que conseguín falar con eles. Pero despois, dábanme largas: 'si, si, damos parte'". Ninguno de los dos le encuentra explicación al error. "O número estaba ben, non sei cal foi o problema", ha asegurado a esta emisora el primer mayor de 50 años en la cola de Pontevedra.

Eso sí, ambos coinciden en que solicitar cita fue sencillo: "Fácil (bueno, me lo hizo mi mujer). Hay que bajar la aplicación y no sé qué más". "A aplicación foi fácil, tirado".

Este sistema de autocita, también está abierto para estudiantes que el próximo curso se van de Erasmus y que, por edad, la vacunación podría quedar a medias en Galicia.

MENORES DE 30, A VACUNARSE EN AGOSTO

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha avanzado que las previsiones del Sergas pasan por iniciar la vacunación a los menores de 30 años a partir del 9 de agosto, si se cumplen las previsiones de llegada de dosis, y "no es descartable" que se "vaya abriendo a otros colectivos" como ya se hizo con los estudiantes Erasmus o "de forma general" la autocita para acudir a los pinchazos.

A este respecto, ha señalado que es "cierto" que midiendo el porcentaje de adherencia en los grupos de edad, va a permitir que haya "huecos de gente" que no acude y que se puedan completar con las citaciones voluntarias.

Comesaña ha indicado que según vaya disminuyendo la edad a la que va dirigida la vacunación "tendrá más sentido" abrir la autocita.

Según los datos preliminares aportados por la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, el colectivo de entre 30 y 39 años se ha sumado a la vacunación en un 75-78 por ciento, una cifra similar, dijo, a la de 40-49 con un 85 por ciento, puesto que todavía es de "primera intención" y puede "remontar" hasta alcanzar datos más elevados.

En este sentido, Comesaña ha recomendado "utilizar" la cita que se les envía a los ciudadanos, pero ha indicado que, una vez que se finalice el grupo de 40 a 49, también se abrirá "probablemente" las repescas para el colectivo más joven.

POSIBLE AUTOCITA PARA MENORES DE 30

El titular de Sanidade ha recordado que la estrategia de vacunación sigue el rango de edad descendente, el criterio que Galicia está "convencida" de que es el idóneo. Así, ha apuntado que la edad es un factor determinante en los ingresos y en la gravedad de la enfermedad, por lo que aunque los de 27 años "también tienen riesgo, es menor".

Una vez finalizado el grupo de 30 años, el Sergas "valora abrir" la vacunación por cita concertada a "otros colectivos", pero "probablemente de forma controlada, para que no se sature el sistema" y "no se estropee" el método que se está siguiendo y que está dando resultados de vacunación altos.

