Más de 20 agrupaciones y solistas forman ya el directorio de entidades culturales de Poio

En estos momentos, la web del Concello de Poio facilita información de contacto y descripción de una veintena de entidades locales, de artistas, músicos, grupos o profesionais en servizos como fotografía, sonido o diseño gráfico, entre outros campos.

Como ejemplo, en la página dedicada a Vides Novas se puede encontrar un teléfono, correo electrónico, dirección postal y persona de contacto. Junto a esos datos, se recoge una breve descripción de la entidad: “A Asociación Cultural Vides Novas foi creanada no ano 1995, formando nenas e nenos no folclores tradicional, conta con varios grupos de baile, canto e pandeiretas, gaiteiros e percusión tradicional (gaita, tamboril e bombo). Conta tamén cunha banda de gaitas e tambores acompañados dunha lira ou xilófono, na que a principal das súas actuación son en Semana Santa, a Procesión do Carme e o Corpus Christi entre outras. O principal obxectico da asociación é manter as tradicións musicais do noso pobo”.

Para información de todos los vecinos, también se informa de entidades o particulares que ofrecen formación en el ámbito de la cultura. Es el caso de la Escola de Música Tradicional de Poio, de la que se dice: “A escola,naceu co ánimo do ensino e de promover a nosa cultura; temos a banda de gaitas con trinta compoñentes e tamén formamos quintetos tradicionais formados por: (bombo, tambor, pandeireta e dúas gaitas) para facer os pasarrúas, procesións, bodas, etc. Tamén temos ensino de baile tradicional. Actuamos nas catro provincias galegas, en Asturias, León e norte de Portugal”.

La concejala de Cultura de Poio, Raquel Rodríguez, puntualiza que, además de consultar información de interés sobre estas entidades, en el directorio también hay un apartado para que todos los profesionales o agrupacións que lo deseen se puedan inscribir en el listado de forma telemática. “A nosa intención é crear unha rede o máis ampla posible para que o tecido cultural de Poio continúe medrando e dándose a coñecer”, declara la concejal del Bloque Nacionalista Galego