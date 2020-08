Marín comprueba pegatinas y distancias en las mesas de las terrazas

El Concello de Marín ha sido de los primeros en permitir a los hosteleros que, tuviesen o no tuviesen terraza, ampliar la zona en la que atender a clientes en la vía pública ya que fue el primer permiso que se dio para poder abrir en la desescalada. A continuación, el gobierno local de María Ramallo anunció que a los locales de hostelería se les perdonaría la tasa de terrazas de 2020 y de 2021 para poder ayudar ante las pérdidas económicas provocadas por el cierre forzoso.

Ahora, equipos técnicos, en compañía de la Policía Local, comprueban desde este jueves que las terrazas cumplen con las normas marcadas en la alerta sanitaria vigente y con el resto de normativa municipal. De esta forma, se mide la distancia entre mesas, se comprueba que las mesas autorizadas a mayores de lo estipulado antes del estado de alarma están identificadas con las pegatinas que distribuyó el Concello para poder marcarlas o, como marca la normativa municipal, que las mesas y sillas no incluyen publicidad de marcas comerciales.

“Cando tramitamos as ampliacións de terrazas, un proceso no que se contou en todo momento cos técnicos municipais e que supuxo un importante traballo, repartíronse entre os hostaleiros uns adhesivos para recoñecer as mesas autorizadas, tanto as que xa tiñan do ano pasado como as que puideron poñer de xeito extra”, ha explicado la concejala Marián Sanmartín, “polo que é necesario que as teñan ben identificadas”.

La edil aclaró que el objetivo del Concello “foi colaborar en todo momento coa ampliación das terrazas, pero agora debemos ser igual de esixentes no cumprimento das medidas que se teñen que tomar nesta cuestión. É unha demanda da cidadanía e por iso faremos estas inspeccións para que se cumpra”.