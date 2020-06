María, la vecina de Sanxenxo residente en Madrid que llama a no generalizar con los turistas madrileños

María es de Nantes, parroquia de Sanxenxo, y trabaja en Madrid como orientadora en un centro de educación para adultos. Pendiente de que se permita la movilidad entre distintas comunidades autónomas para poder volver a casa, relativiza en COPE Pontevedra que no todo el mundo ha actuado mal durante la cuarentena.

"Sabemos que hai un pouco de todo. Meu marido é madrileño e foi el (casi máis ca min) quen dixo que non, que quedáramos. A min podíanme, obviamente, as emocións e querer ir pero el aí foi un pouco máis sensato e dixo 'non, imos quedar, imos respectar e non nos imos mover'. E coma nós, outros madrileños que tamén o fixeron. Sempre hai xente que -pensando- no teletraballo vou á miña segunda residencia, vou ao lugar onde veraneo... Dame un pouco de rabia esa xente que se foi pola responsabilidade coa xente de aí pero tamén -hai que- recoñecer que hai outros que non fixeron iso, tendo casa tamén aí", valoró María García Gómez en su entrevista en esta emisora.

EL ORIGEN DE LOS PROPIETARIOS DE SEGUNDAS VIVIENDAS EN SANXENXO

Según los datos publicados por el Concello de Sanxenxo, hay propietarios de segundas residencias en Sanxenxo que proceden de todas las provincias españolas a excepción de Granada.

En total, son 11.103 las viviendas que no son residencia habitual de sus propietarios.

Tras Pontevedra, provincia con mayor representatividad en este tipo de viviendas, se encuentran Ourense con 1.730 propietarios, A Coruña con 1.597 y Madrid con 1.257.

La amplia representatividad del país se refleja también en el número de ayuntamientos cuyos vecinos han elegido Sanxenxo para fijar su segunda residencia, son un total de 556 municipios distintos. El listado lo encabeza la ciudad de Pontevedra con 1.339 viviendas y le siguen Ourense con 1.144, la ciudad de Madrid con 893, Santiago de Compostela con 713 y Vigo con 456.

De la propia comarca de O Salnés, el mayor número de propietarios con vivienda en Sanxenxo se encuentran en Meaño -160-, Cambados -81-, Vilagarcía -60-, y O Grove -45-.