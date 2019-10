María Ramallo renunciará a su sueldo de alcaldesa en Marín si es elegida diputada en el Congreso

María Ramallo ha asegurado en COPE Pontevedra que renunciará a su sueldo como alcaldesa de Marín en caso de ser elegida diputada en el Congreso, situación altamente probable ya que es la número uno de la lista del Partido Popular en la provincia para las elecciones generales del 10 de noviembre.

La regidora marinense no ha evitado hablar de su salario y ha explicado que, aunque la responsabilidad política se duplique, no doblará su nómina. "Yo si soy diputada después de las elecciones del día 10 de noviembre, yo renunciaré a mi sueldo en la alcaldía. Yo creo que eso es lo correcto: percibir una asignación y no acumularla", ha manifestado María Ramallo.

Sobre la cantidad de su actual salario municipal (55.840,02 euros brutos al año), la alcaldesa de Marín ha puntualizado que su sueldo "es un euro más que el funcionario de más rango del propio Concello. Ni siquiera eso, ahora tampoco está a ese nivel, cobramos un poquito menos que el funcionario porque los sueldos de los funcionarios se han ido revalorizando".

LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, LA DE POLÍTICOS MEJOR PAGADOS DE GALICIA

Después de que el Ministerio de Política Territorial haya hecho públicos los datos de las retribuciones de los cargos políticos de toda España en 2018, se constata que la Diputación de Pontevedra es la que sale más cara en Galicia ya que la suma de los salarios de sus diputados -tanto en el gobierno PSOE-BNG como en la oposición, por el PP- rozan el millón de euros cada año. Mientras que los sueldos de los diputados de A Coruña se quedan cerca aunque no llegan a los 940.000 euros anualmente, los de Lugo cobran entre todos más de 681.700 euros y los de Ourense, algo más de 575.600 euros.

En la presidencia, Carmela Silva ha sido también la presidenta provincial que más cobra de Galicia -74.013,45 euros al año-. Poco menos ha cobrado el pasado año el popular Manuel Baltar al frente de la Diputación de Ourense -72.325,26 euros anuales-. Por su parte, los socialistas Valentín Formoso, en A Coruña, y Darío Campos, en Lugo, han cobrado práticamente lo mismo -65.830 euros aproximadamente-.

Por otra parte, ni Ponte Caldelas, ni Ribadumia ni Cambados han remitido esta información al Ministerio.