María Ramallo se compromete a "activar" el proyecto del Nudo de Bomberos si Pablo Casado es presidente

La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Pontevedra, María Ramallo, se ha comprometido a "activar" el proyecto de reforma del Nudo de Bomberos si el PP de Pablo Casado gobierna en España tras las elecciones generales del 10-N.

Este jueves, el BNG ha pedido que el gobierno de Pedro Sánchez "saque do caixón o proxecto que leva parado dende que se aprobou definitivamente en outubro de 2015". Los nacionalistas han criticado que "nin PSOE nin PP moveron ficha durante a súa etapa de goberno". Unas declaraciones a las que ha respondido hoy la popular marinense asegurando que "no es verdad que durante cuatro años no se haya hecho nada".

Ramallo ha recordado al Bloque que en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado de Mariano Rajoy, que siguen vigentes en la actualidad tras ser prorrogados, se reservaban dos partidas presupuestarias, "una de un millón de euros para el 2018 y otra de seis millones para el 2019". Es decir, que el gobierno en funciones del PSOE ha bloqueado "un proyecto maduro, lanzado en su momento por Ana Pastor".

Al margen de esta aclaración, el PP ha mostrado su preocupación por la posible caducidad de la autorización para la declaración ambiental del proyecto de acceso por el norte de Pontevedra y al ayuntamiento de Poio.

Actos de precampaña electoral

A las 20.00 horas, el presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijoo, participará en un mitin del partido en Redondela. Estará acompañado por la número 1 al Congreso por los populares de Pontevedra, la marinense María Ramallo, y por el número 3, el redondelano Javier Bas.