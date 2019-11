Marcan la puerta de un piso de Pontevedra y la clave es: ¿cómo ha entrado un ladrón al edificio?

La Policía Nacional de la comisaría provincial de Pontevedra ha detectado este puente de noviembre la presencia de varios testigos de plástico transparente en el marco de la puerta de acceso a una vivienda.

Según la portavoz de la Policía en Pontevedra, Paula Novas, el modus operandi de los ladrones es entrar al edificio previamente para marcar los pisos que puedan estar vacíos y así decidir en cuál entrar. De ahí que insista en la importancia de que no se dejen los portales abiertos ni se abra la puerta a personas que no conozcamos y que, por lo tanto, no tengamos la seguridad de que son vecinos del edificio. Porque, en el caso denunciado de la zona de la avenida de Vigo, de alguna forma tuvo que entrar el ladrón que colocaba las marcas para elegir cuál robar.

Desde la Policía Nacional se ruega a los vecinos de Pontevedra que intensifiquen su atención antes de acceder a la vivienda para comprobar que no hayan colocado testigos de plástico transparente en el marco de las puertas, habitualmente en la zona baja a donde no dirigimos la vista al abrir, o incluso en los buzones.

CONSEJOS POLICIALES

La Policía Nacional recomienda si abandona temporalmente su domicilio: