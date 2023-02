Luis López, en Cope: "O PP será a forza máis votada en Pontevedra e coa ilusión de cambiar o rumbo de Poio"

Este venres comezará a recta final para as municipais de maio ó restar 100 días para elixir entre os candidatos e as candidatas ás alcaldías dos 21 concellos que forman parte do partido xudicial de Pontevedra.

O presidente provincial do Partido Popular, Luis López, mostrouse optimista no Mediodía de Cope por superar as nove alcaldías, os 50.000 votos e o 37% dos apoios recibidos polos cidadáns nas eleccións do 2019.

"Todo apunta a que seremos a forza máis votada en Pontevedra, queda a dúbida de se alcanzaremos a maioría absoluta que é necesaria para gobernar na cidade", sinala López.