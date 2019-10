Los pontevedreses que reciban un compostero en casa tienen la obligación de declararlo a Hacienda

El portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha asegurado que los ciudadanos que hayan recibido o vayan a recibir un compostero individual tienen el deber de notificarlo a Hacienda a través de su declaración de la renta. El líder de los populares en la ciudad ha dicho que "la broma de los composteros le puede salir cara a los vecinos".

El Partido Popular ha explicado que un informe del secretario municipal indica que la entrega de composteros debe hacerse como una subvención en especie y no como un regalo. Una información que, según el PP, el gobierno local no ha detallado en el documento remitido a los vecinos. Rafa Domínguez ha aseverado que "el Concello no ha informado, no sé si a algún vecino particularmente se le ha dicho, pero tampoco tiene la obligación de hacerlo". Esto se debe a que cualquier tipo de subvención, aunque sea en especie, es obligatorio que se declare y la obligación del ciudadano es saberlo.

'Comisión de vigilancia de contratos'

En relación a los contratos más importantes que el PP está siguiendo en su propia comisión de seguimiento, los populares han denunciado la opacidad del Concello con la información que solicitan los concejales del PP mediante registro. "Nos constan las presiones de un concejal del BNG para retrasar todo lo posible la entrega de estos documentos. Quiero recordar que es una obligación legal dar acceso de la documentación solicitada en tiempo y forma”, ha afirmado Rafa Domínguez.

El líder de la oposición ha cuestionado "el interés del alcalde Lores en retrasar de forma voluntaria la entrega de algunos archivos municipales".