Los negocios de hostelería de Marín En Rede agradecen que les perdonen la tasa de terrazas de 2020 y 2021

La plataforma Marín En Rede (www.marinenrede.com) sigue sumando adeptos. Más de 100 comercios y establecimientos de hostelería de Marín cuentan con su propio espacio en la nueva red digital del Concello para impulsar la digitalización y la presencia online de sus comerciantes.

En Mediodía en Cope Pontevedra hoy hemos entrevistado a la dueña de la Tapería Cervecería Pilaro. Sandra Meijueiro tiene tres hijos y regenta con su marido dos establecimientos de hostelería en la calle Alcalde Ezequiel Masoni. Durante el estado de alarma, tuvieron que cerrar sus puertas y aplicar Ertes a sus trabajadores. "Al principio, las chicas que trabajan conmigo me dijeron que no me preocupase y que cogían vacaciones, pero luego se decretaron las prórrogas y ahí ya nos vimos obligados a recurrir al Erte", ha matizado Sandra.

Marín En Rede "es una forma de estar unidos y salir a flote comprando en el pueblo". La dueña de la Tapería Pilaro ha destacado que el Concello de Marín les ha facilitado códigos QR para que los clientes puedan ver la carta desde su móvil, además de permitir instalar terraza "sin pagar ni este año ni el año que viene y encima gratis, estamos muy agradecidos".

Asimismo, los comercios y negocios de hostelería de Marín han recibido pantallas, mascarillas y geles hidroalcohólicos para tareas de prevención frente a la pandemia del coronavirus.